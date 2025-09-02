Okula uyumda ebeveyn rolü: Ayrılmak zor, alışmak mümkün

Okula uyum haftası, çocukların hayatında yeni bir başlangıcın işaretidir. Bu süreç, sadece çocuklar için değil, ebeveynler için de yoğun duygular barındırır. Doğa Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Aparan Akın, uyum döneminde ebeveynlerin yaklaşımının çocukların okul sevgisinin temelini oluşturduğunu vurgulayarak ebeveynlere önemli önerilerde bulundu.

Büşra Aparan Akın

"EBEVEYNİN SAKİNLİĞİ ÇOCUĞUN PUSULASI"

Akın, çocukların okulda yaşadığı ilk ayrılık deneyiminde gözyaşları ve zor vedalaşmaların doğal olduğunu belirterek şunları söyledi: "Okulun ilk günü çocuğun hayatında yeni bir sayfa açılır. Bu süreçte ebeveynin kararlılığı ve sakinliği çocuğun güven duygusunu pekiştirir. Unutmayalım ki ayrılmak zor olabilir ama alışmak mümkündür."

EBEVEYNLERE 7 ALTIN ÖNERİ

Büşra Aparan Akın çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırmak için önerilerini şu şekilde sıraladı:

1. Çocuğunuzun duygularını kabul edin: Ağlaması ya da ebeveyne tutunması doğal bir süreçtir. Onu anladığınızı gösterin.