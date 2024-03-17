Okuldan dönerken sokak köpekleriyle korku dolu anlar yaşadı
Erzincan'da ilkokul öğrencisi, eve dönüş yolunda karşılaştığı sokak köpekleri tarafından kovalandı. Çocuk, çevredekiler tarafından kurtarılırken, o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
14 Mart tarihinde Erzincan'da okuldan çıkıp evine giden ilkokul öğrencisi, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir sokakta köpekler tarafından kovalandı.
Bir anda 5 köpeğin arasında kalan ve büyük korku yaşayan küçük çocuk, çığlık atarak panikle koşmaya başladı.
Çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken, olay anı bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Duruma tepki gösteren mahalleli, başıboş köpeklerin belediye tarafından toplanarak götürülmesini istedi.