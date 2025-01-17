İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler için birinci dönem sona eriyor. Bu kapsamda sömestr için tatil planı yapan öğrenci ve veliler, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İkinci dönemin başlamasının ardından ders başı yapacak öğrenciler 31 Mart tarihinde ara tatil sürecine girecek. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor? İkinci dönem ayın kaçında bitiyor?" İşte detaylar...