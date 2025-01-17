Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17 Ocak tarihi itibarıyla karnelerine kavuşuyor. 15 tatilin başlamasının ardından sömestr tatilinin sona ereceği tarih gündemdeki yerini aldı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor?" İşte 2024-2025 MEB takvimi ile ikinci dönemin başlayacağı ve ara tatil tarihleri...
İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler için birinci dönem sona eriyor. Bu kapsamda sömestr için tatil planı yapan öğrenci ve veliler, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İkinci dönemin başlamasının ardından ders başı yapacak öğrenciler 31 Mart tarihinde ara tatil sürecine girecek. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor? İkinci dönem ayın kaçında bitiyor?" İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 15 TATİL TARİHLERİ
İlkokul, ortaokul ve lise için birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.
2.DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem içerisinde öğrenciler 1 haftalık ara tatile daha çıkacak. Bu ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.