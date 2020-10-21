Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Okullar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ortaokullarda beşinci sınıflarda, liselerde dokuzuncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz” dedi. Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? İşte yüz yüze eğitim hakkında ayrıntılar...

Okullar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Yüz yüze eğitime kademeli geçiş devam ediyor. 5 Ekim tarihindeki Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceğini duyurmuş, "Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz." demişti.

6, 7, 10 VE 11.SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm sınıflar için yüz yüze eğitime geçilebilmesinin Bilim Kurulu'nun vereceği tavsiyeye bağlı olduğunu açıklamıştı. Diğer sınıflar için okulların ne zaman açılacağı şuan belirsizliğini koruyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 ölü
GÜNDEMŞanlıurfa’da feci kaza! Baba-oğul hayatını kaybetti
Sakarya'daki şafak operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı
GÜNDEMSakarya'daki narkotik operasyonunda 10 tutuklama
İzmir'de sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
GÜNDEMİzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 26'ya ...
Birleşik Arap Emirlikleri adına ajanlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltında
GÜNDEMBAE ajanı, MİT operasyonuyla yakalandı
Konya'daki kaçak deterjan operasyonunda 2 kişi yakalandı
GÜNDEMKonya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı
Aydın'da sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi öldü
GÜNDEMSahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti
Gökçeadada bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
GÜNDEMGökçeada seferlerinin bazıları iptal
ÖSYM KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
GÜNDEMÖSYM tarih verdi
İzmir'de FETÖ operasyonu: Eski emniyet müdürü ve amiri gözaltında
GÜNDEMİzmir'de FETÖ operasyonu
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
GÜNDEMAK Parti'li milletvekilinin testi pozitif çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X