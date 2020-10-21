Yüz yüze eğitime kademeli geçiş devam ediyor. 5 Ekim tarihindeki Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceğini duyurmuş, "Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz." demişti.

6, 7, 10 VE 11.SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm sınıflar için yüz yüze eğitime geçilebilmesinin Bilim Kurulu'nun vereceği tavsiyeye bağlı olduğunu açıklamıştı. Diğer sınıflar için okulların ne zaman açılacağı şuan belirsizliğini koruyor.