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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi ile 2024-2025 Okulların açılış tarihi açıklandı

        Okulların açılış tarihi 2024-2025: MEB takvimi ile okullar ayın kaçında açılıyor?

        Yeni eğitim öğretim yılına geri sayım devam ederken, öğrenciler ve veliler büyük bir merakla "MEB 2024-2025 takvimi ne zaman başlayacak, yaz tatili ne zaman sona erecek?" sorularının yanıtını arıyor. Okulların açılacağı tarih ve yaz tatilinin bitişiyle ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim dönemi takvimine göre okulların açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 00:16 Güncelleme: 02.09.2024 - 00:16
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        Öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarih konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yaz tatilinin tüm hızıyla devam ettiği bu günlerde, gözler okulların hangi tarihte açılacağına çevrilmiş durumda. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kaç gün sürecek? İşte 2024-2025 MEB takvimi ve bu konuyla ilgili merak edilen bilgiler...

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        14 Haziran’da okullarda eğitim öğretim faaliyetleri tamamlandı ve yaz tatili başladı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yayımlandı.

        Buna göre okullar tekrar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.

        Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

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        Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.

        Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;

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        Okulların açılması: 9 Eylül 2024

        Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

        Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

        İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

        Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

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        YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?

        Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 86 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. 14 Haziran’da kapanan okullar 9 Eylül tarihinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.

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        UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

        2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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