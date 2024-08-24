Okullar için geri sayım başladı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan yeni eğitim öğretim yılı takvimi merakla bekleniyor. Yeni dönemin başlaması heyecanla karşılanırken, öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarih konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yaz tatilinin tüm hızıyla devam ettiği bu günlerde, gözler okulların hangi tarihte açılacağına çevrilmiş durumda. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kaç gün sürecek? İşte 2024-2025 MEB takvimi ve bu konuyla ilgili merak edilenler...