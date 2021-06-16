Milyonlarca öğrenci okulların kapanışı için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin ve ailenin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Okullarda trlafi eğitimi 2 Temmuz'a kadar devam edecek. Peki karneler ne zaman ve nasıl verilecek? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Okullar 2 Temmuzda kapanacak.