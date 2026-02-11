Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı eğitim öğretim takvimiyle birlikte ikinci döneme ait ara tatil tarihleri, karne günü ve yaz tatilinin başlangıcı netlik kazandı. Öğrenciler haziran ayında karnelerini alarak derslere veda edecek. Peki, 2026 yılında okullar ne zaman kapanacak, ikinci dönem ara tatili hangi tarihlerde yapılacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte, MEB takvimine göre ikinci dönemin tatil planına ilişkin tüm detaylar...