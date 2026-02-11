Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili ne zaman başlayacak?
İkinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tatil takvimine odaklandı. Okulların kapanış tarihi ile ara tatil ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak edilirken, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait resmi takvim detayları incelenmeye başlandı. Kasım ayında ilk ara tatilini yapan, ocak ayında yarıyıl tatiline çıkan ve 2 Şubat itibarıyla ders başı yapan milyonlarca öğrenci için artık yaz tatiline sayılı günler kaldı. Peki okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı eğitim öğretim takvimiyle birlikte ikinci döneme ait ara tatil tarihleri, karne günü ve yaz tatilinin başlangıcı netlik kazandı. Öğrenciler haziran ayında karnelerini alarak derslere veda edecek. Peki, 2026 yılında okullar ne zaman kapanacak, ikinci dönem ara tatili hangi tarihlerde yapılacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte, MEB takvimine göre ikinci dönemin tatil planına ilişkin tüm detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayan eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem kapsamında planlanan ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından okullarda dersler, 23 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak.