MEB takvimi belli olurken okulların kapanacağı tarih merak konusu oldu. İkinci ara tatil sona erdi. Ders zili çaldı ve okullarda eğitim öğretim devam ediyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? MEB çalışma takvimi ile 2024 Yaz tatili ne zaman, karne günü belli mi?