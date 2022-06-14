Okulların kapanmasına kısa bir süre kalırken öğrencilerde karne heyecanı yaşanıyor. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar...