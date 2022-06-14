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Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? 2022 Okullar ne zaman tatil olacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

Son ders zilinin çalmasına sayılı günler kalırken, öğrenci ve veliler "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak, yaz tatili ne zaman bitecek?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Zorlu bir dönem daha geride kalırken öğrenciler bütün senenin yorgunluğunu yaz tatilinde atmak için tatil planlarına başladı. İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtı...

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    Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak, yaz tatili ne zaman bitecek? Karneler ne zaman alınacak?

    Okulların kapanmasına kısa bir süre kalırken öğrencilerde karne heyecanı yaşanıyor. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?  İşte detaylar...
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    Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak, yaz tatili ne zaman bitecek? Karneler ne zaman alınacak?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

    Zorlu bir eğitim öğretim dönemi daha geride kalırken MEB tarafından açıklanan eğitim öğretim takvimi ile birlikte okulların ne zaman kapanacağı da belli oldu. Buna göre;

    17 Haziran 2022 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı son bulurken, yaz tatili başlayacak. İkinci dönem böylece 17 Haziran'da sona erecek.
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    Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak, yaz tatili ne zaman bitecek? Karneler ne zaman alınacak?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla okullar kapanırken öğrenciler için 3 aylık yaz tatili dönemi de başlayacak. 2022- 2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlamasıyla ise yaz tatili sonlanmış, ilk ders zili öğrenciler için çalmış olacak.

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