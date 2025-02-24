Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okulların kapanma tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) akademik takvimine göre, okullar haziran ayında kapanacak ve öğrenciler uzun bir yaz tatiline başlayacak. İşte okulların kapanış tarihi ve yaz tatili başlangıcı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen akademik takvime göre, okulların kapanma tarihi belli oldu. Bu tarihten itibaren öğrenciler, öğretmenler ve veliler yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline girecek. 2024-2025 eğitim yılı boyunca öğrenciler için iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili planlandı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025
İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025
20 Haziran 2025 Okulların kapanışı