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        Haberler Bilgi Yaşam OKULLARIN KAPANMA TARİHİ 2025: Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? MEB 2024-2025 takvimi ile Yaz tatili ne zaman başlıyor?

        Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? MEB 2024-2025 takvimi ile Yaz tatili ne zaman başlıyor?

        Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okulların kapanmasına kısa süre kaldı. Yaz tatili planı yapan öğrenci ve velileri okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt arıyor. Yoğun bir ders dönemi ardından 3 aylık araya çıkacaklar şimdiden tatil planlarını ayarlamaya başladı. Yaz tatili başlangıç ve bitiş tarihi bu noktada gündemde. Peki Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 11:29 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:30
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        Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı sorusunun yanıtı öğrenciler, öğretmenler ve velilerin gündeminde. Son ders zili ardından yaz tatili arası vermeye hazırlanan ilkokul, ortaokul, lise kademesi 2024-2025 MEB takvimi üzerinden karne günü ile okulların kapanış tarihini sorguluyor. Öte yandan beklenen yeni dönemin çalışma takvimi de belli oldu. Yeni müfredatın da uygulanmaya başlayacağı gelecek eğitim-öğretim yılı oldukça önemli. Peki; okullar ne zaman kapanacak? İşte, yanıtı!

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Akademik takvimde yer alan bilgilere göre bu sene okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak.

        Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor.

        Her okulun karne dağıtım saati birkaç saat farklılık gösterebiliyor.

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        2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2025-2026 yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

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