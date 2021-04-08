Kuzey İrlanda'da neden birlik yanlısı gruplar altı gecedir polisle çatışıyor, gerilimin ardında ne var?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Biz eğitimciler olarak okulların hep açık olmasını istiyoruz ama önce sağlık dediğimiz için Türkiye dünyada en çok okulu kapatan ülke oldu. Vakaların artması ve diğer tüm süreç değerlendirildiğinde bizim gönlümüz okulların açık olması." dedi.

OKULLAR TAMAMEN KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "81 ilde yeniden uzaktan eğitime geçilmesi ihtimali var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma sözkonsu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durumun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek."

"Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması."