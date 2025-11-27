Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den ara tatil açıklaması!
Okullarda ara tatil kalkıyor mu sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda yılda 2 kez birer haftalık ara tatil uygulanıyor. 1. dönem ara tatili kasım ayında, 2. dönem ara tatili ise mart veya nisan ayında yapılıyor. Bu uygulamanın kaldırılıp kaldırılmayacağı gündemi meşgul ediyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli bir açıklama geldi. Bakan Tekin, öğrencilerin tatil dönüşü adaptasyon sorununa dikkat çekti. Peki, ilkokul, ortaokul ve liselerde 1. ve 2. dönem ara tatil kalkacak mı, yapılmayacak mı?
Okullarda sonbahar ve ilkbahar döneminde birer haftalık ara tatil uygulaması, 2019 yılından bu yana devam ediyor. Öğrenciler 1. ve 2. dönem ara tatilleri ile hafta sonları hariç toplam 10 gün dinlenme fırsatı yakalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil Kasım ayında yapıldı. İkinci ara tatil ise Mart ayında yapılacak. Geri sayım sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ara tatil ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bu gelişme sonrası ‘’Okullarda ara tatil kalkıyor mu’’ gündemdeki yerini aldı. Peki okullarda 1. ve 2. dönem ara tatil kalkacak mı? İşte Bakan Tekin’in ara tatil açıklaması!
OKULLARDA ARA TATİL KALKIYOR MU, BİTİYOR MU?
2019 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ara tatil uygulanıyor.
Birer haftalık ara tatil, bir eğitim-öğretim dönemi içerisinde 1. ve 2. dönem olmak üzere iki defa uygulanıyor.
Bu uygulamanın kaldırılıp kaldırılmayacağı ise milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyordu. Konu ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi.
BAKAN TEKİN’DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI
Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, okullarda ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.
Tekin, ‘’Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk, tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor.’’ diye konuştu.
Velilerden ara tatilin kaldırılması konusunda yoğun talep geldiğinin altını çizen Bakan Tekin, ‘’Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz.’’ dedi.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?
İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
Hafta sonu tatili ile birlikte 22 Mart 2026 tarihine kadar tatil olacak.
2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.
2025-2026 MEB EĞİTİM TAKVİMİ
2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.
Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma gününe kadar devam edecek.
İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 tarihinde sonlanacak.
Okullar 26 Haziran 2025 tarihinde kapanacak.