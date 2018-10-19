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Öğrencilerde zihinsel doping kullanımı neden artıyor?

Doping ilaçları, daha çok sporcuların kullanmasıyla gündeme gelmesine rağmen son zamanlarda öğrenciler hatta beyaz yakalı çalışanlar arasında da zihinsel performansı artıran doping ilacı kullanımında patlama yaşanıyor. Bazı velilerin de sınav başarısının artması için çocuklarını buna yönlendirdiği kaydedildi. Ancak uzmanlara göre; zihinsel doping ilaçları torbacılara kadar düştü. Uzmanlar, bu ilaçların bağımlılık gibi ciddi yan etkileri olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor

19.10.2018 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Doping ilaçları, daha çok sporcuların kullanmasıyla gündeme gelmesine rağmen son zamanlarda öğrenciler hatta beyaz yakalı çalışanlar arasında da zihinsel performansı artıran doping ilacı kullanımında patlama yaşanıyor. 

Bazı velilerin de sınav başarısının artması için çocuklarını buna yönlendirdiği kaydedildi. Ancak uzmanlara göre; zihinsel doping ilaçları torbacılara kadar düştü. Uzmanlar, bu ilaçların bağımlılık gibi ciddi yan etkileri olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; uzmanlar, sınavlarda ve eğitim hayatında başarı peşinde koşan öğrencilerin çareyi zihinsel doping ilaçlarında aradığını, doping ilaçlarını sadece öğrencilerin değil iş hayatında performansını yükseltmek isteyen bazı beyaz yakalılarda doping ilaçlarına başvuruyor.

Hacettepe Üniversitesinden Psikiyatr Sertaç Ak, "Bu ilacın kullanımını tıp öğrencilerinde çok görüyoruz. Yoğun performans gerektiren düzeyde çalışan iş adamlarında da görüyoruz. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunde kullandığımız ilaçların suistimali son belki beş yıldır, çok ciddi oranda, bize gelen taleplerden saptayabildiğim kadarıyla artmış durumda" dedi. 

"YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI"

Öyle ki zihinsel doping ilaçlarına talep beş yılda iki kat arttı. Bu konuyla ilgili olarak Eczacı Sevgi Gülsoy, "Bu ilaçların kullanımı belki de yüzde 50 oranında arttı" açıklamasında bulundu. 

Doping ilaçlarının büyük bir kısmı eczanelerden ancak kırmızı reçeteyle alınabiliyor. Öte yandan el altından da temin edilebiliyor hatta eczacılara göre; doping ilaçları sokakta uyuşturucu satan torbacılara kadar düşmüş durumda... 

Psikiyatr Sertaç Ak, "Bu ilaçların bir şekilde dışardan elde edildiğini ve kullanıldığını öğreniyoruz. Ne yazık ki bir miktar piyasası da oluşmuş durumda. Uyuşturucu satıcılarında da bu ilaçlar bulunabilir diyorlar" diye konuştu. 

BAZI VELİLER ÇOCUKLARINI DOPİNG KULLANMAYA ZORLUYOR

Doping ilaçlarının öğrenciler arasında kullanım artışında velilerin de payı büyük. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkanı Doç. Dr. Cengiz Şahin, "Öğrencilerin bu tür doping ilacı alma talebinin arttığı ve velilerin de çocuklarına bu ilacı alması konusunda istekli oldukları ve çocukları zorladıklarıyla ilgili çeşitli bilgiler geliyor" dedi. 

Uzmanlar, doping ilaçlarının yaratacağı sağlık tehlikelerine karşı uyarıyorlar. 

Doç. Dr. Cengiz Şahin, "Çocuklarınızı birbiriyle yarıştırarak, doping ilaçları kullanarak onların kapasitesini geliştiremezsiniz. Çocuğunuza zarar verirsiniz" açıklamasında bulundu. 

Uzmanlar, doping ilaçlarının ileride bırakılsa bile ciddi psikolojik ve fizyolojik hasarlara yol açabildiğini belirtti. 

 

 

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