MÜFREDAT DEĞİŞİYOR! BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim Terbiye Kurulu’nun yeni müfredat için çalışmasını sürdürdüğünü belirtti.

Tekin “Sizin müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. 1 dersin programı 800 sayfa. 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak zorunlu herkeste standart olan dersler. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9’da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz” diye konuştu.