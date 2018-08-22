Okulların açılmasına günler kaldı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 8 Haziran'da sona erdi. Ağustos ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte öğrencilerin yeni eğitim dönemi heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre, 2018-2019 dönemi okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2018-2019 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? 2018-2019

MEB'in yayımladığı takvime göre, okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. 2018-2019 yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 -

01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB 2018-2019 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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