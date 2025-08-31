Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İlk ara tatil ne zaman?
"Okulların açılmasına kaç gün kaldı?" sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde paylaştı. Okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili gibi merak edilen tarihler netlik kazandı. Peki, MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, ilk ara tatil ne zaman? İşte güncel bilgiler...
Okulların açılışı için sayılı günler! Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında gözler okullara çevrildi. Yeni dönemin başlangıç tarihi ile tatil aralıkları netleşirken, öğrenciler ve veliler için geri sayım resmen başladı. Peki, MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.