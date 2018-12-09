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Olay, dün gece Keçiören ilçesinde meydana geldi. 4 çocuk annesi Mehtap Er, 5 yıl önce evlendiği eşi Rıza Er'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. DHA'nın haberine göre, gördüğü şiddet artarak devam edince Er, annesi Muazzez Kınay'ın evine sığındı. Mehtap Er'in şikayeti üzerine mahkeme, Rıza Er hakkında evden uzaklaştırma kararı verdi. Ancak Rıza Er, dün akşam 3 yaşındaki oğlu Ç.E.'yi görmek bahanesiyle eve gitti. Oğlunu alarak bir süre dışarıda gezen Rıza Er, kayınvalidesinin evine girince yanındaki tabancayla herkese ateş açtı. 4 kurşun isabet eden Mehtap Er olay yerinde, 3 kurşun isabet eden Muazzez Kınay ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, baldızı Gülistan K. (13) ve oğlu Ç.E. (3) ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Anne ve kızının cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Karşıyaka Camisi'ne getirildi. Er ve Kınay'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
"KADIN CİNAYETİNE 'DUR' DESİNLER"
Cenaze törenine gözyaşlarına boğulan Mehtap Er'in ablası İkbal Şen, kardeşinin boşanmak üzere olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Dün girmiş, tabancayla evi taramış. Daha önce defalarca koruma istedik. Geldi, bir kez daha dövdü. 'Mezarını kazdım, seni oraya gömeceğim' demişti. Kızı kurtarmak için başka memlekete kaçırdım. Orada da olmadı. Rıza çocuğunu görmek isteyince, bacıma karakolda göstermesini söyledim. Göstermedi, evine gitmiş. Rıza'nın eve gittiğinden haberim olsaydı içeri almazdım. Dün öğrenir öğrenmez eve gittim ama yetişemedim. Hem kız kardeşimi hem annemi, hem diğer kız kardeşimi hem de oğlunu hepsini taramış çıkmış. Küçük kız kardeşim kurtuldu. Oğlu da kurtuldu, ama annemle bacımı kaybettim. 'Kadın cinayetine dur' desinler. Defalarca koruma istedik. Defalarca yardım istedim devletten. Ne olursunuz, 'Bacımı koruyun' dedim. Bacımı korusalardı da başka bir şey istememiştim. Koruma vermediler. Polis tutanağı da vardı. Eve girme yasağına rağmen yine de eve girdi. Kızı dövdü, kız kaçınca yine gitti eve. Kurban olayım 'dur' deyin kadın cinayetine, biz yandık başkalarını yakmayın. Kadın olmak suç mu?"
'BENİ DE VURMAK İÇİN KAÇTI'
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Mehtap Er'in kardeşi Nurdan Ceylan Çelik ise "Rıza zaten sürekli beni de tehdit ediyordu. Kendi eve bakmadığı için ben ablama yardım ediyordum. Kaçmasının tek sebebi kesinlikle beni vuracak. Başka hiç bir sebebi yok. Çünkü bana her zaman, 'Ablan gittiği zaman öbür mezar da senin' diyordu. 'Senin mezarını açtım' diyordu. Ablama mezar kazıp fotoğraf attı kaç kere. 'Biri senin biri Nurdan'ın' dedi."
Polis ekiplerinin Rıza Er'i yakalamak için yürüttüğü çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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