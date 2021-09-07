ÖLDÜREN HALAY! Son dakika: Herkes şok oldu! Halay çekerken kalp krizinden öldü! - Haberler

Herkes şok oldu! Öldüren halay! 0:00 / 0:00

İHA

Tekirdağ'ın, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde bir sünnet düğününde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının oğlunun sünnet düğününe katılan 68 yaşındaki Mikail Göleli, bir süre sonra halaya katıldı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

İHA'da yer alan habere göre halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Göleli bir anda yere yığıldı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Göleli hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Göleli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya tanık olan davetlilerden Mehmet Girgin, Mikail Göleli'yi yakından tanıdığını ve çok büyük bir kayıpları olduğunu ifade etti.

"RAHATSIZLIĞI YOKTU, KALP KRİZİ"

Girgin, "Rahmetli Mikail abi düğüne geldi. Halay başı çekerken o esnada rahatsızlanarak yere düştü. Yere düştükten sonra tabii millet başına toplandı. Telefon açtık ambulans geldi. Hastaneye götürdü. Daha sonra vefatını duyduk. Rahatsızlığı pek yoktu ama yine bir kalp krizi geçirdiğini duyduk. Allah kimsenin başına vermesin, çok büyük bir kayıp" dedi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden Mikail Göleli'nin cenazesinin memleketi Iğdır'da defnedileceği öğrenildi.