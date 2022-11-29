Daha sonra yapılan araştırmalar bu sayıyı 12.000’e çıkarmıştır. Zehirli sis özellikle yaşlıları, çocukları ve solunum sorunu yaşayanları daha çok etkiliyordu. 5 gece süren sisin etkisinde her akşam ölüm haberleri radyolarda konuşuluyor, ancak ambulanslar bile hareket edemiyordu.