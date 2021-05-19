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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ! Son dakika: Öldüresiye dayakta korkunç ayrıntı! - Haberler
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Adana'da eşini darbeden kocayla ilgili korkunç detay!

Adana'da geçen ay İranlı eşi Galavizh Ayoubi Amirabad'ı (32) öldüresiye dövünce tutuklanan, dün de ev hapsi cezası verilip tahliye edilen Zülküf Coşkun'un (36) ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Saldırganın, 14 yıl önce ablasını dövdüğü gerekçesiyle eniştesi Ali Akarsu'yu (31) tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Eşinin ev hapsiyle tahliyesi sonrası uyuyamadığını belirten Amirabad, "Aynısı bizim başımıza gelir diye korkuyorum" dedi

KORKUNÇ! Son dakika: Öldüresiye dayakta korkunç ayrıntı! - Haberler
Öldüresiye dayakta korkunç ayrıntı!
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DHA

Türkiye'ye 2015 yılında geldikten sonra Adana'da tanıştığı Zülküf Coşkun ile hayatını birleştiren İranlı mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

DHA'nın haberine göre, daha önceki evliliğinden de bir kız çocuğu olan Amirabad ve Coşkun, ilerleyen yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Yaklaşık bir aydır eve uğramadığı belirtilen Zülküf Coşkun, 14 Nisan günü Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki eve geldi. Coşkun, eşi Amirabad´ı dövdü. Amirabad'ı dakikalarca tokatlayıp, tekmeleyen Coşkun, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşinin ilk evliliğinden olan kızı A.F.J.'yi (16) de tehdit etti.

Görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden 'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşan A.F.J., annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını ifade etti. Görüntüler tepki çekerken, polis tarafından gözaltına alınan Zülküf Coşkun, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Adana 21´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde hakkında dava açılan Zülküf Coşkun, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Zülküf Coşkun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden bağlanırken, Galavizh Ayoubi Amirabad salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, ifadelerin dinlenmesinin ardından delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve suç niteliği göz önüne alınarak Coşkun´un ev hapsiyle tahliyesine, bir sonraki duruşmanın ise 16 Kasım´da görülmesine karar verdi.

8 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Bu arada, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Zülküf Coşkun´un 2007 yılında ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı. Kız kardeşleri F.A. (45) ile N.A. (37),o dönem Ankara Keçiören´de oturan M.A. ve Ali Akarsu kardeşlerle evlendi. Ali Akarsu, eşi F.A´ya şiddet uygulayınca Zülküf Coşkun, enişteleriyle tartıştı. Tartışma sırasında Zülküf Coşkun, tabancayla Ali Akarsu´yu vurarak öldürdü. Tutuklanan Coşkun, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada haksız tahrik, iyi hal ve pişmanlık indirimleriyle birlikte 10 yıl hapis cezası aldı. 8 yıl cezaevinde kalan Coşkun, 2015 yılında tahliye oldu.

"İNSANLARI RAHATÇA ÖLDÜREBİLİR"

Eşinin ev hapsiyle tahliyesi sonrası yıkıldıklarını belirten Galavizh Ayoubi Amirabad, öldürülmekten korktuğunu söyledi. Çocuklarının güvende olmasını istediğini kaydeden Amirabad, "Beni dövdüğü gün bayıldığım sırada `çıkar çıkmaz ben bunları öldüreceğim´ dediğini komşum duymuş. Bu tehditlerinden dolayı her an korkuyoruz. Yaşamak istiyorum. Ben öldükten sonra ceza verilmesinin bir anlamı yok. Ankara´da eniştesini öldürüp 8 yıl hapis yattı. Adam öldürme korkusu yok, insanları rahatça öldürebilir. Eniştesini, kız kardeşine kötü davranıyor, onu dövüyor diye öldürmüş. Böyle düşünüp cinayet işleyen biri beni öldürmeye çalışıyor. Paradoks var benim gözümde" dedi.

"SUÇA EĞİLİMLİ BİR KİŞİ OLDUĞU ORTADA"

Amirabad´ın avukatlarından Umut Tamer Topuz ise Zülküf Coşkun´un müvekkiline defalarca şiddet uyguladığını belirterek, "Evlendikten sonra sürekli olarak tehdit ve hakarete maruz kalmış. Kızı da şiddete maruz kalmış. Sanığın suça eğilimli bir kişi olduğu ortada. Daha önceden cinayetle ilgili sabıkası var. Kasten adam öldürmekten ceza almış" diye konuştu.

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