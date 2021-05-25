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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Öldürülüp denize atılmıştı! Karar açıklandı - Haberler
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Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis

Mersin'de hakkında kayboldu başvurusu yapılan, ardından Silifke sahilinde parçalanmış cansız bedeni bulunan Derya Çilsal cinayetinde karar açıklandı. Korkunç olayda dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan F.Ç. adlı sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

SON DAKİKA: Öldürülüp denize atılmıştı! Karar açıklandı - Haberler
Öldürülüp denize atılmıştı! Karar açıklandı
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AA

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Derya Çilsal'ı (48) öldürdüğü ileri sürülen F.Ç. (56) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

AA'da yer alan habere göre, sanığa yardım etiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan kardeşi C.Ç. (55) ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Son savunmaları sorulan sanıklar F.Ç. ve C.Ç, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, F.Ç'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, kardeşi C.Ç'nin ise "delil yetersizliği"nden beraatine karar verdi.

CANSIZ BEDENİ DENİZDE BULUNMUŞTU

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 Aralık 2016'da denizde parçalanmış bulunan cansız bedenin, 5 çocuk annesi Derya Çilsal'a ait olduğu belirlenmişti. Dini nikahla yaşadığı Çilsal'ın kaybolduğu iddiasıyla polise başvuran F.Ç. ile kardeşi C.Ç. gözaltına alınmıştı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, F.Ç. için "kasten öldürme" suçundan, kardeşi için de "suçun delillerini yok etmek, değiştirmek veya gizlemek" suçundan hapis cezası talep edilmişti.

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