Öldürülüp denize atılmıştı! Karar açıklandı 0:00 / 0:00

AA

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Derya Çilsal'ı (48) öldürdüğü ileri sürülen F.Ç. (56) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

AA'da yer alan habere göre, sanığa yardım etiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan kardeşi C.Ç. (55) ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Son savunmaları sorulan sanıklar F.Ç. ve C.Ç, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, F.Ç'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, kardeşi C.Ç'nin ise "delil yetersizliği"nden beraatine karar verdi.

CANSIZ BEDENİ DENİZDE BULUNMUŞTU

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 Aralık 2016'da denizde parçalanmış bulunan cansız bedenin, 5 çocuk annesi Derya Çilsal'a ait olduğu belirlenmişti. Dini nikahla yaşadığı Çilsal'ın kaybolduğu iddiasıyla polise başvuran F.Ç. ile kardeşi C.Ç. gözaltına alınmıştı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, F.Ç. için "kasten öldürme" suçundan, kardeşi için de "suçun delillerini yok etmek, değiştirmek veya gizlemek" suçundan hapis cezası talep edilmişti.