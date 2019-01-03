Manchester United dün gece Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United'a konuk olurken sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Romelu Lukaku ve 80. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

Manchester United bu galibiyetle 38 puana yükselirken, Newcastle United ise 18 puanda kaldı.

Jose Mourinho'nun ardından göreve gelen Solkskjaer yönetiminde Manchester United bu sonuçla birlikte üst üste dördüncü galibiyetini alırken, Ole Gunnar Solskjaer de kulüp tarihinde 73 yıl sonra bir ilki başardı.

Goal'de yer alan habere göre Norveçli teknik adam, Manchester United tarihinde Matt Busby'den sonra (1946) göreve geldikten sonra ligde çıktığı ilk dört maçtan da galibiyetle ayrılan ilk teknik adam oldu.

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