Ole Gunnar Solskjaer: Yeni ve iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız

"ÖNEMLİ OYUNCULARI GETİRİP YENİ VE İYİ BİR TAKIM İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Solskjaer, oyuna hakim bir takım olmak için mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun için çalışıyoruz. Bugün aslında oyunu rakibin ceza sahasında oynadık ama kalite, hareketlilik ve bitiricilik eksikti. Orta kalitesi eksikti. Çaba, gayret vardı ama kalitemiz pek yoktu. Bu seviyeye gelecek takım oluşturmak için birkaç transfer olabilir. Önemli oyuncuları getirip yeni ve iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Bugün şöyle bir şey de var; ceza sahasına çok fazla girdik, bir şekilde golü atamadık. Ben de kariyerimde böyle bir şey görmedim."