Oleksandr Zubkov: Gereksiz üç gol yedik

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un 3. golünü atan Oleksandr Zubkov, açıklamalarda bulundu.

"GEREKSİZ ÜÇ GOL YEDİK"

Maç sonrası konuşan Ukraynalı oyuncu, "İlk yarıyı düşününce gereksiz 3 gol yedik. Kontrataklardan 3 gol yedik. Sonrasında kolay olmayacaktı ama takım olarak birlikte kaldık. Kazanabilirdik de aslında. Bu 1 puanın farklı bir önemi olacak belki de, göreceğiz." dedi.

Krampon değişmesi hakkında konuşan Zubkov, "Bugün kramponlarımı 2 kez değiştirdim. Belki golden önce doğru kramponları buldum diyebilirim." ifadelerini kullandı.