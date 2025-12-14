Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Oleksandr Zubkov: Gereksiz üç gol yedik - Trabzonspor Haberleri

        Oleksandr Zubkov: Gereksiz üç gol yedik

        Trabzonspor'un oyuncularından Oleksandr Zubkov, 3-3 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından, "Gereksiz üç gol yedik" dedi.

        Giriş: 14.12.2025 - 22:47 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:47
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un 3. golünü atan Oleksandr Zubkov, açıklamalarda bulundu.

        "GEREKSİZ ÜÇ GOL YEDİK"

        Maç sonrası konuşan Ukraynalı oyuncu, "İlk yarıyı düşününce gereksiz 3 gol yedik. Kontrataklardan 3 gol yedik. Sonrasında kolay olmayacaktı ama takım olarak birlikte kaldık. Kazanabilirdik de aslında. Bu 1 puanın farklı bir önemi olacak belki de, göreceğiz." dedi.

        Krampon değişmesi hakkında konuşan Zubkov, "Bugün kramponlarımı 2 kez değiştirdim. Belki golden önce doğru kramponları buldum diyebilirim." ifadelerini kullandı.

