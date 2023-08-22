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        Haberler Magazin Olgun Şimşek, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

        Olgun Şimşek, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

        Bodrum'da ters yönde giden oyuncu Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:49 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:58
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        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
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        Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi. Kaza, Bodrum'un Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

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        #olgun şimşek
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