Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, 2-2 rövanşında Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geliyor.
OLIMPIJA LJUBLJANA - YENİ MALATYASPOR
SAAT: 21.00
HAKEM: Filip Glova
STAT: Stozice
YAYIN: TRT Spor
OLIMPJA LJUBLJANA: Vidmar, Boakye, Samardzic, Badnack, Jurcevic, Tomic, Suljic, Putincanin, Savic, Çekiçi, Vukusic
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Fofana, Musa Çağıran, Bifouma, Jahovic
Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor.
Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.
TEMSİLCİMİZ NASIL TUR ATLAR?
Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak.
Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.
MUHTEMEL RAKİP
Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.
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