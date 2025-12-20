Olimpiyat Stadı'nda 'Sadettin Saran' coşkusu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan ve sonrasında serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, soluğu Atatürk Olimpiyat Stadı'nda aldı. Saran, Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 3-0 yendiği karşılaşmayı izlemek için geldiği statta galibiyet sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ‘uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Savcılıkta ifade vermesinin ardından Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı maçı izlemek üzere Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen Saran, maçın ardından taraftarların kendisini çağırması üzerine sahaya inerek karşı tribünde bulunan taraftarlara doğru gitti.
Saran, galibiyet coşkusunu taraftarlarla birlikte yaşarken, Fenerbahçeli taraftarlar da "Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratlarında bulundu.
Taraftarları alkışlayan Saran, daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte alandan ayrıldı.
İşte Sadettin Saran'ın Olimpiyat Stadı'ndaki coşkusundan kareler...