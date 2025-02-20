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        Haberler Televizyon Olivia Munn travmatik film seti olayı hakkında sessiz kalması için milyon dolarlık teklif aldığını açıkladı - magazin haberleri

        Olivia Munn travmatik film seti olayı hakkında sessiz kalması için milyon dolarlık teklif aldığını açıkladı

        Ünlü oyuncu Olivia Munn, bir film setindeki 'travmatik' olay hakkında sessiz kalması için kendisine 1 milyon dolardan fazla teklif edildiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 10:59 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:59
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        "Bana sus payı teklif ettiler"
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        Ünlü oyuncu Olivia Munn, adını açıklamadığı bir filmin setinde yaşadığı 'travmatik' olay hakkında sessiz kalması için kendisine 1 milyon dolardan fazla para teklif edildiğini açıkladı.

        44 yaşındaki oyuncu, katıldığı podcast yayınında, film setinde kendisine kötü davranıldığını açıkladıktan sonra şunları ekledi: Bu film setinde kişisel olarak bana göre gerçekten hoş olmayan başka şeyler de oldu. O kadar travmatikti ki stüdyoya şikâyette bulunmak zorunda kaldım.

        İki çocuk annesi oyuncu ayrıca, filmi çekerken birçok başka rahatsız edici olay gördüğünü ancak bunların isimlerini açıkça belirtmek istemediğini söyleyerek, "İş, bana çok para teklif edildiği noktaya geldi. Çok fazla para... Milyon dolar, sanırım onların özürleri ve olayı kabul etme şekilleriydi" diye konuştu.

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        Komedyen John Mulaney ile evli olan Olvia Munn, sus payı teklifinin 'bir gizlilik anlaşmasıyla birlikte geldiğini' söyledi.

        "Bu yaşananlar hakkında hiç konuşmadım. Çünkü hepsini geride bırakmak istedim" diyen Olivia Munn, ayrıca çocukken zorbalığın kurbanı olduğunu ve daha sonra bu durumun kendisini adalete değer veren cesur bir kişiye dönüştürdüğünü söyledi.

        Üç yaşında Malcolm adında bir oğlu olan ünlü oyuncunun beş aylık Méi adında bir de kızı var.

        Meme kanseri tedavisinin ardından tam histerektomi olan, yani rahmi ve yumurtalıkları alınan Olivia Munn, ikinci çocuğunu taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına aldı.

        2023'ten bu yana meme kanseriyle mücadele eden Olivia Munn, geçen yıl mart ayında meme kanseri nedeniyle mastektomi ameliyatıyla iki memesinin alındığını açıklamış, ardından kanserle mücadele kapsamında tam histerektomi olduğunu, yani rahminin ve yumurtalıklarının alındığını söylemişti.

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        #olivia munn
        #sus payı
        #film
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