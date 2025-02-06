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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Olten Filarmoni'nin konuğu Dario Macellari

        Olten Filarmoni'nin konuğu Dario Macellari

        Olten Filarmoni Orkestrası, Şubat ayı konserinde dünyaca ünlü İtalyan şef Dario Macellari'yi ağırlıyor. 19 Şubat'ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserde, Signum Saksafon Kuartet, Olten Filarmoni Orkestrası'na eşlik edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 13:18 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:18
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        Olten Filarmoni'nin konuğu Dario Macellari
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        Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunun beşinci konseriyle müzik tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. 19 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan bu özel konserde, orkestrayı dünyaca ünlü İtalyan şef Dario Macellari yönetecek ve sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunulacak.

        Olten Filarmoni Orkestrası’nın Şubat ayı konserinde Avrupa'nın en prestijli konser salonlarında ve festivallerinde sahne alan, Lugano ve Berlin gibi uluslararası yarışmalarda ödüller kazanmış olan Signum Saksafon Kuartet de orkestraya eşlik edecek. Konserin repertuarında, Astor Piazzolla’nın iki gitar için bestelenmiş ünlü "Tango Suite" adlı eseri de yer alıyor. Bu eser, Theodore Kerkezos ve Signum Kuartet’in saksafon ve orkestra için yaptığı özel düzenleme ile seslendirilecek.

        Konserin biletlerine bilet.oltensanat.com adresinde temin edebilir ayraca 'askıda bilet' sistemiyle öğrencilerin de bu eşsiz deneyimi yaşamasına olanak sağlıyor.

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        #Dario Macellari
        #Olten Filarmoni Orkestrası
        #İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
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