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Haberler Gündem 3. Sayfa ÖLÜ MERAKI! Son dakika: Ceseti görmek için araçlarını park ettiler! - VİDEO HABER
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Akılalmaz olay! Cansız beden merakı!

Adana'daki Seyhan Nehri’nde, bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız bedeni görmek isteyen vatandaşlar, köprünün üzerinde araçlarını park edince polis ikaz edip vatandaşları uzaklaştırmak zorunda kaldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

ÖLÜ MERAKI! Son dakika: Ceseti görmek için araçlarını park ettiler! - VİDEO HABER
Akılalmaz olay! Cansız beden merakı!
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İHA

Adana’da Seyhan Nehri’nde 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi.

VATANDAŞ GÖRÜP İHBAR ETTİ

İHA'da yer alan habere göre iddiaya göre, Girne Köprüsü'nden karşıya geçen bir vatandaş Seyhan Nehri içinde birisinin hareketsiz halde görünce 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Can-Kur ekipleri sevk edildi.

UZUN SÜRE ÖNCE ÖLMÜŞ

Can-Kur ekipleri şahsın cansız bedenini nehirden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 25 yaşlarındaki erkek şahsın uzun süre önce nehirde öldüğünü tespit etti.

GÖRMEK İÇİN ARAÇLARINI PARK ETTİLER

Polis şahsın nasıl öldüğüyle ilgili çalışma başlattı. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada cesedi görmek isteyen vatandaşlar köprünün üzerinde araçlarını park edince polis onları ikaz edip uzaklaştırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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