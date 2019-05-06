Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi Orman Mahallesi’nde bulunan gölete giren amca çocuklar Oğuz Güzel (12) ile Doğan Güzel (13),akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı arama sonucu 2 çocuk bulunarak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. Amca çocukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İHA'da yer alan habere göre haberi duyarak hastaneye akın eden amca çocuklarının yakınları sinir krizi geçirdi. İki çocuğun cenazesi otopsi için Hakkâri’ye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.