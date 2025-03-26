Ölüm tehditleri aldığını açıklamasının ardından Gal Gadot'un güvenliği artırıldı

Disney, 'Pamuk Prenses'in başrol oyuncusu İsrailli Gal Gadot'un aldığı ölüm tehditleri nedeniyle güvenlik görevlisi sayısını artırdığını açıkladı. Gadot, filmde başrolleri paylaştığı Rachel Zegler'in Filistin'e desteğini açıkça dile getirmesinin ardından nefret mesajlarıyla karşılaştığını açıklamıştı. Rachel Zegler, Ağustos 2024'te filmin tanıtımı için yaptığı bir sosyal medya paylaşımını; "Asla unutmayın, Filistin'e özgürlük" mesajıyla bitirmişti. Eleştirmenlerin bir kısmı oyuncunun siyasi görüşleri doğrultusunda Disney filmini tanıtmasına tepki göstermişti.

Rachel Zegler

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Gal Gadot'un İsrail yanlısı söylemlerini eleştirenler de olmuştu. Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'de bir festival alanına saldırmasının ardından Gadot, ülkesi İsrail'e destek vermişti. "İsrail'in yanındayım, siz de olun" diyen Gadot; "Dünya, bu korkunç terör eylemleri yaşanırken tarafsız kalamaz!” ifadesini kullanmıştı.Filmin başrol oyuncuları Gal Gadot ile Rachel Zegler'in galalarda yan yana gelmemesi, karşıt görüşleri nedeniyle aralarının bozuk olduğu şeklinde yorumlanmıştı.Gal Gadot, geçen hafta Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldıza adının verilmesi töreninde protestolarla karşılaşmıştı. Bu törende de Zegler, Gadot'un yanında değildi.