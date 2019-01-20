Ölüm Yarışı 3 filmi bu akşam saat 20.00'da ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Ölüm Yarışı 3 filmi oyuncuları kimler? Ölüm Yarışı 3 filmi konusu nedir? gibi sorular izleyiciler tarafından merakla internette araştırılıyor. İşte, Ölüm Yarışı 3 filmine dair detayları...
ÖLÜM YARIŞI FİLMİ OYUNCULARI
Luke Goss – Carl “Luke” Lucas / Frankenstein
Tanit Phoenix – Katrina Banks
Robin Shou – 14K
Kim Engelbrecht – Kelly O’ Donnell
Bart Fouche – Razor
Chaulbi Dean Kreik – Calimiity J
Jeremy Crutchley – Psycho
Tanya van Graan – Amber
Eugene Khumbanyiwa – Nero
Ebby Weyime – Maria Rodriguez
Mark Elderkin – Sgt. Fury
Yrsa Daley-Ward – Salinas
Michelle van Schaik – Olga Braun
Brandon Livanos – Pretty Boy
Anton David Jeftha – Jackal
ÖLÜM YARIŞI FİLMİ KONUSU
İngiliz milyoner Niles York, Weyland Şirketinin sahibi R. H. Weyland'ı şirketinin bütün haklarını kendisine devretmek zorunda bırakır. Niles' ın amacı ölüm yarışını küresel boyuta taşımaktır. Şirketini kaybeden Weyland, şirketini geri alabilmek için Carl Lucas'tan faydalanmak ister. Ölüm yarışı sırasında bir kaza sonucu bütün yüzü yanan Carl Lucas, ölüm döşeğindedir. Weyland, Carl Lucas'ın iyileşmesi için bütün masraflarını karşılayarak onu tedavi ettirir. Ameliyat sonucu Carl Lucas'ın yüzü tekrar eski haline döner. Weyland bu iyiliği karşılığında Carl Lucas'tan şirketini geri alması için kendisine yardım etmesini ister. Tedavinin ardından Carl Lucas, Niles York tarafından ölüm yarışları için Güney Afrika'ya gönderilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.