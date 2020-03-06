Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlıkÖlümcül bir damar hastalığı olan varisle ilgili doğru bilinen yanlışlar - Haberler
ABONE OL

Yaygın inanışın aksine bacak bacak üstüne atmak varise yol açmıyor

Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu, varis hastalığıyla ilgili tüm detayları HT Stüdyo Sağlık’ta Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas ile masaya yatırdı. İşte ölümcül bir damar hastalığı olan varisle ilgili doğru bilinen yanlışlar...

Varis

Varisle ilgili 3 yanlışı düzeltelim.  “Bu bir yaşlılık hastalığıdır” düşüncesi doğru olsaydı gençlerde ve çocuklarda görülmezdi.

Kadınlara yönelik bir hastalık olsaydı erkeklerde görülme oranı bu kadar yüksek çıkmazdı. Sadece kozmetik bir sorun olsaydı damar hastalığına yönelik tedaviler gerektirmez, ölüme bile yol açmazdı.

Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu, varis hastalığıyla ilgili tüm detayları HT Stüdyo Sağlık’ta Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas ile masaya yatırdı. “Varis tedavisi 2005 yılına kadar hastalığın kendisinden daha beter kabul edilirdi” diyen Barlas, konuyla ilgili doğru bilinen yanlışları, son yıllarda uyguladıkları tedavilerin yarattığı farkı ve aldıkları yüz güldüren sonuçları anlattı.  Aşağıdaki videoda 10 kadının 7’sinde görülen varis hastalığına yol açan nedenleri, konuyla ilgili yanlış bilinenleri, teşhis ve tedavi yollarına ilişkin son bilimsel bilgileri izleyebilirsiniz. İşte o videoda bulacağınız konulardan bazıları…

* ”Varis kozmetik bir sorundur ve tedavisi şart değildir” yaklaşımı doğru mudur?

* 10 kadının 7’sinde var ise varisi olmayan 3 kadının diğerlerinden farkı nedir?

* Damar yapısında meydana gelen hangi problem “venöz yetmezlik” sorununa (dolayısıyla varise) neden olur?

* Anne babasında varis olan buna karşın aile fertlerinde varis olmayan kişilerde varis görülme riski açısından ne oranda fark vardır?

* Doğum kontrol haplarının uzun süreli kullanılması halinde varise yol açtığı doğru mudur?

* Doğum yapmamış olmak bazı hastalıklar için risk anlamına gelirken varis için avantaj mıdır?

* Bacaklarda renk ve şekil değişikliği olmaması kişide varis olmadığı anlamına mı gelir yoksa bu bir yanılgı mıdır?

* Bacak bacak üstüne atmak, bisiklete binmek, pilates yapmak, kaplıcaya gitmek gibi eylemler varise yol açar mı?

* Teşhiste kullanılan “doppler ultrason” yöntemi yatarak mı, ayakta mı yoksa her iki türde de mi uygulanmalıdır?

* Varisin sadece kozmetik sorun olduğu kişilerde vücutta meydana gelen mavi yeşil renkler ile spagetti görünümlü şekillerden kurtulmak mümkün müdür?

* Kozmetik bir problem olmaktan çıkıp ciddi bir damar hastalığı haline gelmiş varisin formuna yönelik uygun tedavi sorunu ortadan kaldırır mı?

* Varisin hangi formuna hangi tür tedavi uygulanmalıdır?

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

haberler - Tedavisini tamamlayıp 27 yıl sonra yürümek istiyor
SAĞLIKTedavisini tamamlayıp 27 yıl sonra yürümek istiyor
Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? 6 Mart Corona virüsü son durum
SAĞLIKCorona virüsü Türkiye'ye geldi mi?
İmplantasyon nedir? Yerleşme kanaması ile adet kanaması nasıl ayırt edilir?
SAĞLIKHerkes bunu karıştırıyor...
Mor ekmek nedir? Mor ekmeğin içinde ne var? Mor ekmek nasıl yapılır?
SAĞLIKMor ekmeğin içinde ne var?
Koronavirüs Türkiye! Marmaray'da 'koronavirüs'e karşı dezenfekte!
SAĞLIKMarmaray'da 'koronavirüs'e karşı dezenfekte!
Son dakika haberi! Koronavirüste (coronavirus) can kaybı artıyor! İşte dünyada durum
SAĞLIKBöyle yayılıyor!
Cennet meyvesi (hurması) nedir? Trabzon hurması faydaları nelerdir?
SAĞLIKCennet meyvesinin faydaları şaşırtıyor
Mısır gevreği kilo aldırır mı ya da zayıflatır mı? Mısır gevrekli diyet
SAĞLIKMısır gevreği kilo aldırır mı ya da zayıflatır mı?
Kakulenin faydaları nelerdir? Kakule çayı nasıl yapılır?
SAĞLIKKakulenin faydaları nelerdir?
Koronavirüs son dakika! Koronavirüs ölümleri dünyayı vuruyor! Mutasyona uğradı!
SAĞLIKKoronavirüs mutasyona uğruyor! Dünyayı vuruyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X