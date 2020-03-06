Ölümcül bir damar hastalığı olan varisle ilgili doğru bilinen yanlışlar - Haberler

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Varisle ilgili 3 yanlışı düzeltelim. “Bu bir yaşlılık hastalığıdır” düşüncesi doğru olsaydı gençlerde ve çocuklarda görülmezdi.

Kadınlara yönelik bir hastalık olsaydı erkeklerde görülme oranı bu kadar yüksek çıkmazdı. Sadece kozmetik bir sorun olsaydı damar hastalığına yönelik tedaviler gerektirmez, ölüme bile yol açmazdı.

Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu, varis hastalığıyla ilgili tüm detayları HT Stüdyo Sağlık’ta Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas ile masaya yatırdı. “Varis tedavisi 2005 yılına kadar hastalığın kendisinden daha beter kabul edilirdi” diyen Barlas, konuyla ilgili doğru bilinen yanlışları, son yıllarda uyguladıkları tedavilerin yarattığı farkı ve aldıkları yüz güldüren sonuçları anlattı. Aşağıdaki videoda 10 kadının 7’sinde görülen varis hastalığına yol açan nedenleri, konuyla ilgili yanlış bilinenleri, teşhis ve tedavi yollarına ilişkin son bilimsel bilgileri izleyebilirsiniz. İşte o videoda bulacağınız konulardan bazıları…

* ”Varis kozmetik bir sorundur ve tedavisi şart değildir” yaklaşımı doğru mudur?

* 10 kadının 7’sinde var ise varisi olmayan 3 kadının diğerlerinden farkı nedir?

* Damar yapısında meydana gelen hangi problem “venöz yetmezlik” sorununa (dolayısıyla varise) neden olur?

* Anne babasında varis olan buna karşın aile fertlerinde varis olmayan kişilerde varis görülme riski açısından ne oranda fark vardır?

* Doğum kontrol haplarının uzun süreli kullanılması halinde varise yol açtığı doğru mudur?

* Doğum yapmamış olmak bazı hastalıklar için risk anlamına gelirken varis için avantaj mıdır?

* Bacaklarda renk ve şekil değişikliği olmaması kişide varis olmadığı anlamına mı gelir yoksa bu bir yanılgı mıdır?

* Bacak bacak üstüne atmak, bisiklete binmek, pilates yapmak, kaplıcaya gitmek gibi eylemler varise yol açar mı?

* Teşhiste kullanılan “doppler ultrason” yöntemi yatarak mı, ayakta mı yoksa her iki türde de mi uygulanmalıdır?

* Varisin sadece kozmetik sorun olduğu kişilerde vücutta meydana gelen mavi yeşil renkler ile spagetti görünümlü şekillerden kurtulmak mümkün müdür?

* Kozmetik bir problem olmaktan çıkıp ciddi bir damar hastalığı haline gelmiş varisin formuna yönelik uygun tedavi sorunu ortadan kaldırır mı?

* Varisin hangi formuna hangi tür tedavi uygulanmalıdır?