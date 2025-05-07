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        Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın Ölümcül mantar hastalığı yayılabilir | Sağlık Haberleri

        Ölümcül mantar hastalığı yayılabilir

        Yeni bir araştırma, sıcak bölgelerde yaygın olan ölümcül mantar hastalığının küresel ısınmayla yayılabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 00:58 Güncelleme: 07.05.2025 - 00:58
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        Ölümcül mantar hastalığı yayılabilir
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        Manchester Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre, ‘Aspergillus fumigatus’ türü ölümcül mantar enfeksiyonları insanlarda ağır solunum sistemi hastalıklarına yol açabilir. Uzmanlar, bu türün Afrika ve Güney Amerika'dan kuzeye, Avrupa ve Asya'ya doğru yayılacağını tahmin ediyor. Çalışmada ayrıca, yayılmanın boyutunun fosil yakıt kullanımı ve sera gazı salınımlarına bağlı olduğu da belirtildi.

        Araştırmanın başyazarı Manchester Üniversitesi’nden Norman van Rhijn, mantarların tedavisinin ‘son derece zor’ olduğunu vurgulayarak, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

        Tahminlere göre, bu tür mantarların yayılma alanı küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar yüzde 77 artabilir. Bunun sadece Avrupa kıtasında dokuz milyona yakın insanın sağlığı için tehlike yaratacağı anlamına geldiği bildirilerek, özellikle kronik akciğer hastalıkları ve bağışıklığı zayıf kişilerin dikkatli olması çağrısı yapıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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