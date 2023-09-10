Ölümden döndüler! 150 yıllık çınar devrildi

150 yıllık çınar cipin üzerine devrildi, 3 kişi ölümden döndü
Zonguldak'ta 150 yaşında olduğu belirtilen çınar, park halindeki cipin üzerine devrildi. Ölümden dönen 3 kişinin yardımına çevredekiler yetişti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Sahil Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 150 yaşında olduğu belirtilen çınar, park halindeki cipin üzerine devrildi.
Çevredekiler, araçtaki sürücü Mehmet Yıldız (49) ile yanındaki kişilerin yardımına koştu. 3 kişi, cipin açılan kapısından ve camdan çıkarılarak kurtarıldı.
Yol trafiğe kapatılırken, ekipler devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
Mehmet Yıldız, park için durdukları sırada bir ses duyduklarını ve ağacın devrilmesi sonucu cipin camından çıktıklarını söyledi.