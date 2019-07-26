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Ölümle biten silahlı şakalaşma kamerada

Adıyaman’da gençlerin silahla şakalaşması ölümle bitti. 19 yaşındaki genç başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Edinilen bilgilere göre, önceki gece elindeki tüfek ile arkadaşlarıyla şakalaşan B.Y.’nin elindeki tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan mermi B.Y.’nin arkadaşı 19 yaşındaki Murat Köklüoğlu’nun başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan ve daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Murat Köroğlu kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yaşanan feci olay ise bir iş yerinin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olaydan sonra gözaltına alınan B.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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