'Ölümlü Dünya 2'nin galası yapıldı

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'Ölümlü Dünya 2'nin gişe beklentisi hakkında konuşulurken Doğu Demirkol'un sözleri şaşırttı. Demirkol, "En az üç milyon gişesi var bunun. 6 hafta boyunca şimdi bunu izleyin. 6 hafta sonra da benim yeni filmim 'Yaşam Koçu'nu' izlersiniz" açıklamasını yaptı.



Doğu Demirkol'un 'Yaşam Koçu' ile ilgili konuşması sırasında Ahmet Mümtaz Taylan'ın bakışları dikkat çekti.

"KEŞKE BİR OLAY ÇIKSAYDI"



Galada, gösterimden önce oyuncuların kuliste kavga ettiği söylentisi de yayıldı. Bu duruma açıklık getiren Feyyaz Yiğit, söylentinin doğru olmadığını, "4 saat kuliste oturduk. O kadar sıkıcıydı ki... Keşke bir olay çıksaydı" sözleriyle dile getirdi.