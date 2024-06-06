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        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!

        Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ve torununa otomobil çarptı. 61 yaşındaki Hatice Günbay'ın ölümüne, torununun da ağır yaralanmasına neden olan sürücü, polisin kaza raporunda yayaları kusurlu bulması sonucu serbest bırakıldı. Ailenin avukatı rapora itiraz ederek uzman bilirkişilere rapor hazırlattı. Bilirkişi, fizik biliminden yararlanarak otomobilin hızını tespit etti. Tali kusurlu bulunan sürücü Yusuf D. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 06.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:42
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        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!
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        Olay Kastamonu’da 1 Mart 2024’te meydana geldi. Otomobil sürücüsü Yusuf D., 8 yaşındaki torunu ile yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Hatice Günbay’a çarptı.

        Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre kaza nedeniyle babaanne ve torunu 15 metre sürüklendi; Hatice Günbay hayatını kaybetti, torunu ağır yaralandı.

        “SELLEKTÖR YAPTIM” SAVUNMASI

        Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf D. savcılıktaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek “Yayaların kaldırımdan yola adım attıklarını gördüm. Selektör yapıp kornaya bastım, frene de bastım ama ABS devreye girdi. Araç kaymaya başladı. Olayda kusurumun olduğunu düşünmüyorum” dedi.

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        POLİS RAPORUNA GÖRE YAYALAR KUSURLU

        Olay yerine gelen polis ekiplerinin hazırladığı ön raporda yayalar kusurlu bulundu. Sürücünün hiçbir kusuru olmadığı öne sürüldü. Adli makamlar raporu dikkate alarak sürücünün serbest bırakılmasına karar verdi. Aile karara ve polisin hazırladığı rapora itiraz etti.

        BİLİMSEL RAPORDA OTOMOBİLİN HIZI BELİRLENDİ

        Günbay ailesinin avukatı Ahmet Aslan bilimsel rapor hazırlanması için güvenlik kamerası görüntülerini özel bilirkişi heyetine gönderdi. Heyet görüntüleri inceledi, fizik kuralları dikkate alınarak otomobilin hızını hesapladı. En fazla 66 kilometre hızla gitmesi gereken yolda 102 kilometreyle gittiği tespit edildi. Raporda “Eğer sürücü hız kurallarına uysaydı rahatlıkla durabilecekti” değerlendirmesi yapıldı.

        YENİ RAPORA GÖRE SÜRÜCÜ TALİ KUSURLU

        Başsavcılık nihai karar verilmesi için iki raporu da Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderdi. Daire, sürücünün hız kurallarına uymadığını dikkate alarak Yusuf D.’yi tali kusurlu buldu. Hatice Günbay’ın da trafiği kontrol etmeden yola çıktığına kanaat getiren daire, kadını ve çocuğu asli kusurlu buldu.

        SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEDİ

        Yeni tespitin dosyaya girmesinin ardından başsavcılık harekete geçti. Şüpheli tekrar gözaltına alındı. Savcılık tutuklama talebiyle şüpheliyi hakimliğe sevk etti. Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği talebi reddederek şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak Yusuf D. hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sürücünün önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

        “MADDİ GERÇEK BİLİMSEL VERİLERLE SAĞLIKLI BİÇİMDE ORTAYA ÇIKIYOR”

        Soruşturmanın detaylarını Habertürk’e anlatan avukat Ahmet Aslan, “Bugün itibarıyla fizik biliminin kuralları esas alınarak hazırlanmış programlar var ve bu programlar vasıtasıyla kamera kayıtlarına yansıyan hareketlerin hızı tespit edilebiliyor” dedi. Avukat Aslan, “Bilhassa ölümle sonuçlanan trafik kazalarında artık Cumhuriyet savcılıklarının kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler üzerinden hız tespiti yaptırma biçimindeki bilimsel delilleri temin etmesinin adliyelerimiz açısından rutin bir uygulama olması gerektiğini düşünüyoruz. Zira maddi gerçek bilimsel verilere göre çok daha sağlıklı bir biçimde ortaya çıkıyor” şeklinde değerlendirme yaptı.

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        #Hatice Günbay
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