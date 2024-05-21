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        Ölümlü scooter kazasında karar: Ezginin katiline 1 yıl 8 ay hapis cezası

        Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı scooter sürücüsü 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:37
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        Ölümlü scooter kazasında karar
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        Gaziantep'te lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit'in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada karar çıktı.

        Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık O.S. yer almadı, maktul Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Taraf avukatlarının beyanlarının ardından savcı, dosyadaki mevcut delilleri dikkate alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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        NE OLMUŞTU?

        Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan 2022'de O.S. idaresindeki otomobil, elektrikli scooter ile giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmıştı.

        Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit hayatını kaybetmiş, Toprak yaralanmıştı.

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        #Kaza
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        #dava
        #Ezgi Alya Yiğit
        #gaziantep
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