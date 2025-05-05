Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Bu akşam SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak olan Ölümsüzlük Oyunu, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. 2015 yapımı bilim kurgu ve aksiyon türündeki film, sinemaseverlere sürükleyici bir hikaye sunuyor. Yönetmenliğini Tarsem Singh'in üstlendiği yapımda, başrolü ünlü oyuncu Ryan Reynolds paylaşıyor. Peki, Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Ryan Reynolds’ın başrolünde yer aldığı Ölümsüzlük Oyunu (Selfless), bu akşam SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilim kurgu ile aksiyonu harmanlayan filmin yönetmen koltuğunda Tarsem Singh’in oturuyor. Peki, Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ölümsüzlük Oyunu filmi ne anlatıyor, ne zaman çekildi? İşte merak edilenler...
ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ölümsüzlük Oyunu (Selfless), zengin bir iş insanı olan Damian Hale’in (Ben Kingsley) hikayesini merkeze alıyor. Damian, ömrünün son günlerinde kanserle mücadele etmektedir ve tüm bilinen tedavi yöntemleri başarısız olmuştur. Hayatından umudunu kesmişken, gizemli bir bilimsel organizasyon ona son bir şans sunar: bilincini genç, sağlıklı bir bedene (Ryan Reynolds) aktaracak deneysel bir tedavi. Bu işlem, “shedding” olarak adlandırılır ve Damian’ın tüm anılarını, kişiliğini ve bilincini yeni bir bedene taşımayı vaat eder. İşlem başarılı olur ve Damian, yeni bedeninde gençlik, güç ve sağlıkla dolu bir hayata adım atar. Ancak bu yeni başlangıç, göründüğü kadar mükemmel değildir. Damian, yeni bedeninin eski sahibine ait karanlık sırları keşfetmeye başlar. Aynı zamanda, gizli bir servis tarafından takip edildiğini fark eder ve kendini tehlikeli bir komplonun ortasında bulur.
ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU OYUNCULARI
Ryan Reynolds: Mark Bitwell,Damian Hale
Ben Kingsley: Damian Hale
Matthew Goode: Professör Albright
Michelle Dockery: Claire Hale
Natalie Martinez: Madeline Bitwell
Victor Garber: Martin O'neil
Derek Luke: Anton