Yönetmenliğini Mike Burns’ün yaptığı, Bruce Willis, Jaime King, Michael Sirow gibi usta oyuncuların yer aldığı 2021 yapımı “Ölümün Kıyısında” bu akşam TV'de ilk kez Show TV’de!

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİ KONUSU

Fotoğrafçı lan Shannon (Jaime King), vahşi doğada yaptığı yürüyüş sırasında, bir polis memurunun işlediği suça tanık olur. Gördüklerini fotoğraflayıp kaçmaya çalışan kadın, bu sırada emekli bir polis olan Jack Harris (Bruce Willis) ile karşılaşır. Ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİ OYUNCULARI

Jamie King - Shannon Mathers

Bruce Willis - Jack Harris

Lala Kent - Billie Jean

Kelly Greyson - Pam

Tyler Jon OLSON - Tom

Michael Sirow - Hank Rivers

Megan Leonard - Joanna Kern

Oliver Trevena - Dövmeci Adam

Kayla Eva - Haber Sunucusu

Keagan Lasater - Pete

Adam Huel Potter - Federal Ajanı

Mike Burns - Frank