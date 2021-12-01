Yönetmenliğini Mike Burns’ün yaptığı, Bruce Willis, Jaime King, Michael Sirow gibi usta oyuncuların yer aldığı 2021 yapımı “Ölümün Kıyısında” bu akşam TV'de ilk kez Show TV’de!
ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİ KONUSU
Fotoğrafçı lan Shannon (Jaime King), vahşi doğada yaptığı yürüyüş sırasında, bir polis memurunun işlediği suça tanık olur. Gördüklerini fotoğraflayıp kaçmaya çalışan kadın, bu sırada emekli bir polis olan Jack Harris (Bruce Willis) ile karşılaşır. Ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.
ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİ OYUNCULARI
Jamie King - Shannon Mathers
Bruce Willis - Jack Harris
Lala Kent - Billie Jean
Kelly Greyson - Pam
Tyler Jon OLSON - Tom
Michael Sirow - Hank Rivers
Megan Leonard - Joanna Kern
Oliver Trevena - Dövmeci Adam
Kayla Eva - Haber Sunucusu
Keagan Lasater - Pete
Adam Huel Potter - Federal Ajanı
Mike Burns - Frank
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