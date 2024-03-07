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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Ajax: 0 - Aston Villa: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ajax: 0 - Aston Villa: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Ajax ile Aston Villa, 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 23:51 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:55
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        UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Ajax ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Konuk ekip Aston Villa'da forma giyen Ezri Konsa Ngoyo, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ajax'ta ise 86. dakikada Tristan Gooijer kırmızı kart gördü.

        İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Mart Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

        UEFA Konferans Ligi Son 16 turunun 20.45 seansında alınan diğer sonuçlar:

        Molde: 2 - Club Brugge: 1

        Sturm Graz: 0 - Lille: 3

        Olympiacos: 1 - Maccabi Tel Aviv: 4

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