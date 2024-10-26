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        Haberler Bilgi Gündem Ömer Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu katmerci Ömer Aksu kimdir? Ömer Aksu hayatı ve kariyeri

        MasterChef konuğu katmerci Ömer Aksu kimdir?

        MasterChef'e konuk olan Katmerci Ömer Aksu'nun yaşamı izleyicilerin ilgisini çekti. Bu akşam yayınlanan bölümde eleme adayı belirleme oyununda yarışmacılardan, Aksu'nun tarifine göre katmer yapmaları istendi. Genç yaşına rağmen yeteneğiyle öne çıkan Ömer Aksu, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Ömer Aksu kimdir? MasterChef konuğu Ömer Aksu nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 18:36 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:36
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        MasterChef Türkiye’de haftanın yedinci eleme adayı belli olacak. Programın bu bölümüne konuk olarak katılan isim ise Katmerci Ömer Aksu oldu. İzleyiciler, Ömer Aksu hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Katmerci Ömer Aksu kimdir? MasterChef konuğu Ömer Aksu nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

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        ÖMER AKSU KİMDİR?

        Ömer Aksu, 5 Temmuz 1995 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. 27 yaşında. 3 kuşak olarak bu mesleği devam ettiriyor.

        Meslek deneyimi, Ömer Aksu'nun 10 yaşında babasının okul tatillerinde onu baklavacıda çırak olarak çalıştırmasıyla başladı. Yaklaşık 5 yıl baklavacıda çalıştıktan sonra, kendi işletmesi olan Akşam Simit Fırını'na geçti. Dededen babaya ve babadan kendisine geçen 3 kuşaklık firmanın bayrağını daha da ileriye taşımayı hedefleyen genç bir girişimcidir.

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        2016 yılında, tescil ve tasarımı kendisine ait olan 'Simit Katmer'i tasarlayarak tatlı sektörüne yeni bir ürün kazandırdı. Türkiye genelinde 58 noktaya ürün gönderen Ömer Aksu, yurt dışında da Amerika, Irak ve Dubai gibi yerlerde Simit Katmer'in dağıtımını gerçekleştirmektedir. Şu anda 6 şubesi ve 150'ye yakın personeli ile büyümeyi hedeflemekte ve aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almaktadır.

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