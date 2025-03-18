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        Haberler Müzik Ömer Altunalan'dan yeni şarkı: 'Şaşırmıyorum' yayında

        Ömer Altunalan'dan yeni şarkı: 'Şaşırmıyorum' yayında

        Ömer Altunalan, yeni şarkısı 'Şaşırmıyorum' ile müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 08:13 Güncelleme: 18.03.2025 - 08:13
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        'Şaşırmıyorum' yayında
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        Ömer Altunalan'ın, 'Şaşırmıyorum' adlı yeni şarkısı yayımlandı.

        Daha önce yayınladığı 'Katılıyorum' ile büyük beğeni toplayan sanatçı, bu kez de enerjik yapısı ve akılda kalıcı melodisiyle dikkat çeken yeni şarkısıyla dinleyicilerin karşısında.

        Söz ve müziği Sheyh Ree’ye ait olan 'Şaşırmıyorum'un aranjesinde ise Anıl Umut’un imzası bulunuyor.

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        #Ömer Altunalan
        #Şaşırmıyorum
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