Galatasaray'da ikinci yarının başında Steven Nzonzi'nin yerine oyuna giren Ömer Bayram, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram "Ne söylesem yanlış olur. Maç aslında gayet balans bir şekilde devam etti. İstenmedik bir şekilde gol yedik. İlk top gol oldu. Bu da konsantrasyonu bozdu. İstedik, olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir skor oldu. Buraya umutlu gelmiştik. Madrid deplasmanında ilk dakikalarda 2-0 geriye düştükten sonra zor. Neyi yanlış yaptığımızı izlemeli, bunun üzerine çalışmalıyız. Artık UEFA Avrupa Ligi'ne odaklanmalıyız." dedi.