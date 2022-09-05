Ömer Erdoğan: Mete Kalkavan küçük dokunuşlarla taraftarları da tahrik etti

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Ömer Erdoğan, "Karşımızda formda bir takım vardı. Oynadığı maçlara coşkuyla başlayıp çok pozisyona giren bir takımdı. Bunu analiz ederken topun arkasında iyi durup fazla pozisyon vermemeyi hedefledik. Golü bulduk, bunu koruyabilseydik iyi olacaktı. Çok çabuk golü yedik. Gayretli bir Ankaragücü vardı. Taraftarımız da bizi inanılmaz destekledi. Bana göre 1 puanı hak etmiştik. Beşiktaş da çok pozisyona girip bize üstünlük sağlamadı. Üzgünüm" diye konuştu.

"METE KALKAVAN'IN PERFORMANSINDAN HİÇ MEMNUN KALMADIM"

"Mete Kalkavan'ı beğeniyordum ama bugünkü performansından hiç memnun kalmadım" diyen Ömer Erdoğan, "Küçük dokunuşlarla taraftarları da tahrik etti. Taraftarlar futbolu biliyor. Canlı görüyorlar. Bize verilen kartlar karşı tarafa verilmedi. Bize basit çalıp karşıya verilmeyince taraftar da bir tepki gösteriyor. Şiddeti fazla oldu ama maçın sonunda olayların bu boyuta gelmesinin sebebi Beşiktaş'ın yedek oyuncusu Oğuzhan Akgün'dür. Bu yaşta gelip bize ve taraftarlara küfür etmesine çok şaşırdık. Daha futbol camiasında bir şeyler başaramadan böyle gündeme gelmeye çalışıyorsa yanlış yolda. İnsan yetiştirmemiz lazım. Çok üzüntülüyüm bu konuda. Genç futbolculara görev verelim ama bu şekilde oyuncu olamaz. Beşiktaş altyapısını suçlamam. Sadece bu oyuncu, bu hakkı nereden görüyor, taraftarlara küfürlü tepkiyi kimden öğrenmiş kendisine sormak lazım" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK MÜDAHALELERE FAUL, OLAYI UZATMALAR BİZİM LİGİMİZE YAKIŞMIYOR"

İngiltere Premier Ligi'nde bugün Manchester United-Arsenal maçını izlediklerini ve hakemin nasıl maç yönettiğini gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Top çok daha fazla oyunda kalıyor. Küçük müdahalelere faul, olayı uzatmalar bizim ligimize yakışmıyor. İngiltere'de küçük faulleri devam ettiriyorlar, futbola heyecan katıyorlar. Bizim ligimizde her şeye itiraz, yere atmalar. Küçük şeylere faul veriyorlar. Mete hocaya soruyorum penaltı dahil, bazı kararları bizim lehimize verebilir miydi? Mağlubiyeti de sırf hakeme yıkmamak lazım ama aynı penaltıyı bize verir miydi, sanmıyorum" diye konuştu.

"TOLGA CİĞERCİ SAHANIN EN İYİSİYDİ"

Tolga Ciğerci hakkında konuşan Eroğan, "Geçen sene mevkisinin en iyisiydi. Bizim için de fırsat transferiydi, bonservisiz aldık. Tolga hazırlık kampı takımla geçirmedi. Bireysel anlamda Almanya'da kendini hazır tuttu. Sonuçta takım antrenmanı gibi olmuyor. Antrenmana çıktıktan sonra takip ettik, bir riskti ve oynattık. Sahanın en iyisiydi. Kalecilerimize güveniyoruz. Kaleci transferi düşünmüyoruz. Perşembeye kadar transfer açık, yapabilirsek birkaç oyuncu daha aramıza katacağız. Yusuf Erdoğan da biz göreve gelmeden kulübümüz ilgilendi. Benim beğendiğim tanıdığım bir oyuncu. Bunun Trabzonspor tarafı var. Bu maçı atlatmayı bekledik. Perşembeye kadar vaktimiz var" dedi.