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        Haberler Televizyon Ömer son bölüm full HD izle! Star TV Ömer 23. bölüm kesintisiz izleme linki...

        Ömer 23. bölüm yayınlandı! Ömer dizisi son bölümde yaşananlar

        Star TV'de yayınlanan Ömer 23. bölümü ile ekranlara geldi. 18 Eylül 2023 Pazartesi akşamı 20.00'de seyircisiyle buluşan Ömer'in son bölümünde; Gamze'yi hiç beklemediği bir anda karşısında bulan Ömer, yaşadığı acılardan onu sorumlu tutarak boşanmak istediğini söyler. İzleyiciler için Ömer 23. bölüm full izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Ömer son bölüm özeti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 22:25 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:25
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        Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer dizisinin yönetmen koltuğunda yönetmen Cem Karcı otururken senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Ömer, bu akşam 23. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte Ömer dizisi 23. bölüm özeti...

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        ÖMER 23. BÖLÜM İZLE!

        Ömer 23. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Ömer son bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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        ÖMER 23. BÖLÜM ÖZETİ

        Gamze'yi hiç beklemediği bir anda karşısında bulan Ömer, yaşadığı acılardan onu sorumlu tutarak boşanmak istediğini söyler. Bu tepkiye şaşırıp kalan Gamze, Ömer'in ona neler yaşadığını hiç sormayışına çok içerler. Kendini yine Vicdan'ın yanında bulan Ömer, onu hem Tahir hem de Gamze ile karşı karşıya getirecek bir çatışmanın fitilini ateşlediğinin farkında değildir.

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        Yanında çalıştığı ailenin sorunlarının ortasında kalan Nisa, giderek kendisine daha bağımlı hale gelen evin hanımı Hülya'nın isteklerine karşı ne yapacağını bilemez. Emine'yi bu hayatın içinden bir an önce kurtarmak isteyen Yaman ise daha hızlı para kazanmak için Emine'yi şüpheye düşürecek bazı yollara başvurur.

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        Gamze’nin dönüşünün Ömer üzerindeki etkisini gören Reşat oğlu için endişelenmeye devam ederken Gamze’nin borçları konusundaki yardım teklifini de reddeder. Gamze, Ömer’e tüm başına gelenleri anlatmasına rağmen aralarındaki duvarları yıkmayı başaramaz. Kaçıp yine alkole sığınan Ömer'in kendine gelmesi gerektiğini düşünen Gamze'nin ona son bir sürprizi daha vardır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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